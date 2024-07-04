Boğaziçi'nde Alternatif Mezuniyet Töreni: Engellemelere Rağmen Gerçekleşti

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Rektör Naci İnci'nin 3 yıldır devam eden açık alanda toplu mezuniyet düzenlememe kararına karşı alternatif bir mezuniyet töreni düzenledi. Törene akademisyenler ve aileler de katıldı.

YÜKSEK SESLİ MÜZİKLE TÖRENİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Mühendislik Fakültesi Binası önünden Güney Meydan'a doğru yapılan bir yürüyüşle başlayan tören sırasında rektörlük, yüksek sesli müzikle töreni engellemeye çalıştı. Kampüs meydanına kurulan ses sisteminden tören boyunca müzik çalındı ve etkinlik sabote edilmeye çalışıldı.

İlk başta talepleri kabul edilen öğrenciler, daha sonra yine aynı olayla karşı karşıya kaldı.

ÖĞRENCİLER GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, törende yaptığı konuşmada "Tarih onların istediği şekilde geriye gitmeyecek ve Boğaziçi Üniversitesi eski haline mutlaka dönecek" dedi.

Akademisyenler ve öğrenciler, sesin neden kısılmadığını ısrarla sorduklarında ise güvenlik görevlileri bu sorumluluğun kendilerinde olmadığını ve sesi kısamayacaklarını belirttiler. Müzakereler sürerken güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.