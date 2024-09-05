Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi Hayatını Kaybetti

45 yaşındaki Kadir Çoban, Adıyaman'da araba sürerken kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren Çoban, hayatını kaybetti.

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Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi Hayatını Kaybetti

Olay, öğle saatlerinde, Kahta ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hastanede temizlik personeli olarak çalışan Kadir Çoban, 02 ACU 744 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kadir Çoban'ı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çoban'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: DHA

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