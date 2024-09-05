Elazığ'da Trafik Kazası! 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da yaşanan korkunç çarpışmada 1 kişi yaralandı. İki otomobilin karıştığı kazada yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da Trafik Kazası! 1 Kişi Yaralandı

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ADK 526 plakalı otomobil ile 23 LT 909 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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