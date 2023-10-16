Deprem sonrası çelik konstrüksiyon evlere talep arttı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından güvenli yaşam alanında ikamet etme kaygısı, vatandaşların gündem maddesi haline geldi. Birçok kişi, daha güvenli bir yaşam alanına geçiş yapmak için arayışa girerken çelik konstrüksiyonlu evlere yöneldi. Yapı sistemleri ve mühendislik şirketi Protas Yöneticisi ve Kurucu Ortağı Fatih Gebel, “Geçtiğimiz aylarda meydana gelen depremlerde ağır beton binaların yıkıldığında nelere sebep olacağı herkes tarafından görüldü. Bu durum da vatandaşların çelik yapılara yönelmesine neden oldu. 24 Mart 2023 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan deprem raporunda da yeniden inşa edilecek yapılarda çelik malzeme kullanılmasının çok daha akılcı olacağına dikkat çekiliyor. Kısa sürede tamamlanan, az katlı müstakil ya da apartman türündeki konutlar için çelik sistemlerden yararlanılabilir. Çünkü çelik evlerin en büyük özelliği güvenli olması” dedi.

“Çelik evler, göçmez ve devrilmez”

Protas Yapı Sistemleri ve Mühendislik Yöneticisi ve Kurucusu Ortağı Fatih Gebel, çelik yapıların özelliklerini şöyle sıraladı: “Çelik evler, betonarme yapılarla karşılaştırıldığında birçok avantaja sahip. Hafif çelik yapılar ya da uluslararası gerçek ismi ile cold –formed steel (CFS) yapılarla inşa edilen binalar, betonarme ve klasik çelik yapılara göre %90 oranında daha hafiftir. Bu nedenle, depremden çok daha az etkilenirler. 6 Şubat öncesi deprem bölgesinde çeşitli büyüklüklerde toplamda 28 yapı yapmışız. Bu yapıların tamamı hasarsız. Bu evlerde tüm duvarlar taşıyıcıdır. Yani duvarlar, deprem sarsıntılarına karşı sistemi destekliyor. Aynı zamanda, çelik malzeme son derece esnek. Çelik evlerde göçme veya yıkılma gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, çelik ev yaptırmak isteyen vatandaşlar mutlaka araştırma yapmalı, aksi durumda mağduriyet yaşanabilir.”

“Talep artışı, birçok şirketin sektöre girmesine sebep oldu”

Çelik evlerin yapımında dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunduğunu söyleyen Fatih Gebel, “Çelik evler, insanları müteahhit ve işçilerle uğraşma derdinden kurtarıyor. Ayrıca çoğu zaman sürpriz maliyetlerle de karşılaşmıyorsunuz. Üstelik çelik evler, ev yaptırmayı düşünenler için de ulaşılabilir fiyatlara sahip” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Çelik evlere olan talebin bu alanda iş yapmayan şirketlerin de iştahını kabarttığını söyleyebiliriz. Deprem sonrası çelik evlere talep artınca, birçok inşaat şirketi bu alana yöneldi. Fakat çelik yapılar farklı bir uzmanlık alanı gerektirir. Piyasada çok fazla şirketin olması malzeme seçimi ve üretim tekniğinde çoğu firmanın maliyet odaklı hareket etmesine neden oluyor. Bu da vatandaşların çeşitli mağduriyetler yaşamasına yol açıyor. Dolayısıyla çelik konstrüksiyon ev yaptıracak vatandaşlara en büyük tavsiyemiz tercih edilecekleri şirketin mühendislik geçmişine ve sektör tecrübesine ve referanslarına dikkat etmeleri.”

“2024, büyüme yılımız olacak”

Protas Yöneticisi ve Kurucu Ortağı Fatih Gebel, “Depremden sonra çelik konstrüksiyon evlere talebin önceki yıllara göre 3 kattan fazla arttığını söyleyebilirim. Bu talepler karşısında bizde daha fazla kesime hitap etmek için bayi sayımızı 14’e çıkardık. Daha fazla kişiye mühendislik hizmeti vermek için Amerika’daki faaliyetlerimizi bu yıl için askıya aldık. Bu yıl içinde kapasite artırımına giderek yaklaşık 3000 metrekare alana yayılmış yeni bir üretim tesisi daha kurmak için çalışmalarımız başladı. Yeni tesisimizin açılışıyla beraber üretim kapasitemiz yıllık 2000 tona çıkacak. Bu miktar fabrikasyon roll form üretimden farklı olan Amerikan Çelik Sistemleri üretim açısından Türkiye’deki en yüksek kapasite demek. Müstakil yaşam herkesin hakkı. Artık belediyeler ve bakanlık yıkılan veya yeni imara açılacak bölgelerde yatay mimariyi göz önünde bulundurarak planlama yapmalı. Bu ülkemiz için çok büyük bir ihtiyaç” ifadelerini kullandı.