Bunaltıcı Sıcaklar Sürüyor: Bu Tarihe Dikkat, 2024 Rekor Kırabilir

Sıcak hava dalgası etkisini artırmaya devam ediyor. Evde duramayanlar sahilleri ve yeşil alanları tercih ederken, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul için ısı uyarılarını sürdürüyor.

Verilere göre, geçen ay Türkiye'de son 53 yılın en sıcak Haziran'ı yaşanırken 2024 yılının 175 yıllık ölçümlerde en sıcak yıl olacağını öngörüyor. Bunaltıcı sıcakların Temmuz ve Ağustos aylarında da etkisini göstermeye devam etmesi bekleniyor.

BUNALTICI SICAKLAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da sıcaklıklar önümüzdeki hafta boyunca sürecek. Ağustos ayının da oldukça sıcak geçmesi bekleniyor.

AKOM ise hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerine göre 3-6 derece daha yüksek seyredeceğini ve 33 derecenin altına düşmeyeceği konusunda uyarılarda bulundu.