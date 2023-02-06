Bloomberg: Türkiye, Elon Musk'ın yardım teklifini reddetti

Türkiye, Elon Musk'ın Starlink uydularını deprem bölgesinde faaliyete geçirme teklifini ihtiyaç olmaması nedeniyle reddetti

Bloomberg: Türkiye, Elon Musk'ın yardım teklifini reddetti

GERÇEK GÜNDEM - SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın deprem sonrasında Türkiye'ye Starlink uyduları gönderme teklifi reddedildi.

Bloomberg'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Musk'a teklifi için teşekkür ettiklerini ancak Türkiye'nin yeterli uydu kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Elon Musk depremin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Türk hükümetinin onay vermesi durumunda Starlink uydularını deprem bölgesinde faaliyete geçirebileceklerini söylemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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