Başakşehir'de Korkutan Kaza: İETT Otobüsü, Yağmurlu Havada Kontrolü Kaybetti

Olay, sabah 8 saatlerinde Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 1’inci kısım Fırat Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cadde üzerinde hızla seyreden 34 KT 9718 plakalı İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda fren yaptı. Ancak duramayan otobüs yolda kaymaya başladı. Savrulan İETT otobüsü orta refüjdeki tabelaya çarptıktan sonra ilk olarak park halinde bulunan İrem Odabaşı’na ait 48 AV 085 plakalı otomobile, ardından ise güvenlik kulübesine çarptı. Kazadan saniyeler önce, güvenlik görevlisinin devriye atmak için güvenlik kulübesinden ayrılmış olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve sitenin güvenli kulübesinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA