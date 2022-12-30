Aydın'da bir restoranda patlama: En az 7 ölü

Aydın'da bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti

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Aydın'da bir restoranda patlama: En az 7 ölü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirdi.

Olay, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı’da bulunan bir dönerci patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre, patlamanın tüp değişimi sırasında yaşandığı belirtildi.

Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti.

Alevler kontrol altına alınırken, yangında ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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