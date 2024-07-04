Atatürk Düşmanı Halil Konakçı, 'Sapık' Davasını Kaybetti

Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı söylemleriyle tanınan Halil Konakçı, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a açtığı 'sapık' davasını kaybetti.

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Atatürk Düşmanı Halil Konakçı, 'Sapık' Davasını Kaybetti

Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı ile sık sık gündeme gelen Halil Konakçı, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a karşı açtığı davayı kaybetti.

Kılıç, Konakçı'nın Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı sözlerinden dolayı kendisine 'sapık' dediği için dava açılmıştı ancak mahkeme Konakçı'nın davasını reddetti.

Cemil Kılıç davayı kazandığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Atatürk ilke ve devrimlerini savunmayı her yerde sürdürüyorum" diyen Kılıç, "Halil Konakçı'ya Atatürk ve cumhuriyet karşıtı sözlerinden dolayı sapık dediğim davayı kazandım. Avukatım Sn. Selen Sınmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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