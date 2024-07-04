29 İlde FETÖ'ye Yönelik 'Kıskanç-20' Operasyonu: 108 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 29 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskanç-20' operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi yakalandı.

29 İlde FETÖ'ye Yönelik 'Kıskanç-20' Operasyonu: 108 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-20' operasyonuna ilişkin detayları sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda 108 kişinin yakalandığını bildirdi.

Paylaşımda operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-20' operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-20' operasyonlarında şüphelilerin; örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

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