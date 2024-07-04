Akdeniz'de Korkutan Deprem!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18:00 civarında Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak belirlendi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiler:

Büyüklük: 3.7 (Ml)

Yer: Akdeniz

Tarih: 2024-07-04

Saat: 18:00:30 TSİ

Enlem: 34.92306 N

Boylam: 25.08389 E

Derinlik: 15 km