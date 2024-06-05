Artvin'de korkutan tekne kazası: 5 kişi göle düştü

Edinilen bilgilere göre, Borçka Baraj Gölü'nde meydana gelen olayda, özel bir işletmeye ait tekne alabora oldu ve içindeki 5 kişi suya düştü. Çevredekiler durumu hemen 112'ye bildirdi ve ekipler olay yerine yönlendirildi.

Jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla Mete, Ebru O., Talih, Gözde Ç. ve Ümit Y. kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vali Cengiz Ünsal da hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA