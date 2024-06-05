Ege Denizi açıklarında korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında Çanakkale'ye bağlı Gökçeada yakınlarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege Denizi açıklarında korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Ege Denizi'nde Çanakkale'ye bağlı Gökçeada yakınlarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Büyüklük: 3.9 (Mw)
Yer: Ege Denizi - [39.60 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih: 2024-06-05
Saat: 21:42:52 TSİ
Enlem: 39.77722 N
Boylam: 25.59944 E
Derinlik: 12.88 km

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