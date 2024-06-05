İnfaz koruma memurlarına yönelik terör saldırılarına ilişkin davada karar açıklandı

İzmir ve Bursa'da infaz koruma memurlarına yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin davada MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, Bursa'daki saldırıda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Gündoğdu'nun Bursa'daki saldırıya ilişkin dosyadan "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 23 kez 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca, 4 tutuksuz sanık beraat ederken, 3 tutuksuz sanık ise "terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

OLAY

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Bursa'da da 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 infaz koruma memuru şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli yaralanmıştı.

Bu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi olduğu ve örgütün kamplarında sabotaj eğitimi aldığı belirlenen Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanmıştı.

Gündoğdu ile ona barınması, konaklaması ve ulaşımı konusunda yardım ettikleri öne sürülen 7 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Gündoğdu açısından iki kentte devam eden davaların İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA