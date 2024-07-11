AKP'den Sokak Hayvanları İçin Yeni Düzenleme: Belediyelere Ötanazi Yetkisi Getirildi

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili beş siyasi partiyi ziyaret ederek, hazırladıkları bilgi notunu paylaştı. Teklifin yarın Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

BELEDİYELER ÖTENAZİ UYGULAYABİLECEK

Yenişehirlioğlu'nun kanun teklifiyle ilgili sunduğu bilgi notuna göre getirilmek istenen düzenlemeler:

Buna göre, "yakala, kısırlaştır, sal" yöntemi terk edilecek, bunun yerine "yakala, kısırlaştır, tut, sahiplendir" modeline geçilecek. Saldırgan, çeteleşmiş, bulaşıcı veya tedavi edilemeyecek hastalığı olan sahipsiz hayvanlar bakımevlerine götürülecek. Bakımevi olmayan veya kapasitesi yetersiz yerlerde yeni bakımevleri kurulacak.

Saldırgan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı olan hayvanlara ötanazi uygulanabilecek. Sahiplendirme kampanyaları düzenlenecek ve sahiplendirilen hayvanlar kısırlaştırılarak, aşıları yapılarak ve çiplenerek teslim edilecek.

Düzenlemeye göre, belediyeler popülasyon artışı durdurulamaması, kuduz ve bulaşıcı hastalıkların artma riski, çeteleşme davranışlarının görülmeye devam edilmesi durumunda sahipsiz hayvanlara ötanazi uygulayabilecek.

'6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI'

Ayrıca, hayvanlarını terk edenlere para cezası, kurumların hayvanları başka bir ile/belediyeye terk etmesine hapis cezası ve yasadışı hayvan üretimine de hapis cezası getirilecek.

İlgililer görevlerini yapmazsa TCK madde 257 'görevi kötüye kullanma suçu' hükümleri gereğince 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.