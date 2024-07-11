AKP'den Sokak Hayvanları İçin Yeni Düzenleme: Belediyelere Ötanazi Yetkisi Getirildi

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de grubu bulunan beş siyasi partiye sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri içeren bir bilgi notu iletti.

AKP'den Sokak Hayvanları İçin Yeni Düzenleme: Belediyelere Ötanazi Yetkisi Getirildi

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili beş siyasi partiyi ziyaret ederek, hazırladıkları bilgi notunu paylaştı. Teklifin yarın Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

BELEDİYELER ÖTENAZİ UYGULAYABİLECEK

Yenişehirlioğlu'nun kanun teklifiyle ilgili sunduğu bilgi notuna göre getirilmek istenen düzenlemeler:

Buna göre, "yakala, kısırlaştır, sal" yöntemi terk edilecek, bunun yerine "yakala, kısırlaştır, tut, sahiplendir" modeline geçilecek. Saldırgan, çeteleşmiş, bulaşıcı veya tedavi edilemeyecek hastalığı olan sahipsiz hayvanlar bakımevlerine götürülecek. Bakımevi olmayan veya kapasitesi yetersiz yerlerde yeni bakımevleri kurulacak.

Saldırgan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı olan hayvanlara ötanazi uygulanabilecek. Sahiplendirme kampanyaları düzenlenecek ve sahiplendirilen hayvanlar kısırlaştırılarak, aşıları yapılarak ve çiplenerek teslim edilecek.

Düzenlemeye göre, belediyeler popülasyon artışı durdurulamaması, kuduz ve bulaşıcı hastalıkların artma riski, çeteleşme davranışlarının görülmeye devam edilmesi durumunda sahipsiz hayvanlara ötanazi uygulayabilecek.

'6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI'

Ayrıca, hayvanlarını terk edenlere para cezası, kurumların hayvanları başka bir ile/belediyeye terk etmesine hapis cezası ve yasadışı hayvan üretimine de hapis cezası getirilecek.

İlgililer görevlerini yapmazsa TCK madde 257 'görevi kötüye kullanma suçu' hükümleri gereğince 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

İstanbul'da Barajlardaki Doluluk Oranı Alarm Veriyor Barajlardaki Doluluk Oranı Alarm Veriyor
MSB'den Metina'ya Operasyon: Görüntüleri Paylaştı MSB'den Metina'ya Operasyon
Sararmış Perdelerinizi Işıl Işıl Yapacak Yöntem: Tek Hamlede Tüm Lekeler Gidiyor Sararmış Perdelerinizi Işıl Işıl Yapacak Yöntem: Tek Hamlede Tüm Lekeler Gidiyor
Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var
ÇOK OKUNANLAR
Nişantaşı'ndaki Simitçi Açlık Grevine Başlamıştı: İBB'den Açıklama Geldi Nişantaşı'ndaki Simitçi Açlık Grevine Başlamıştı: İBB'den Açıklama Geldi
'Cebinde 10 Bin Lirası Olanlar' Diyerek Anlattı: İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Hesaplama İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Hesaplama
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
Milyonlarca Emekliyi Üzen Haber! Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın
Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar! Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağı'na Soğuk Duş Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağı'na Soğuk Duş