MSB'den Metina'ya Operasyon: Görüntüleri Paylaştı

MSB'den yapılan paylaşıma göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

MSB'den Metina'ya Operasyon: Görüntüleri Paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Kahraman komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

MSB'den Metina'ya Operasyon: Görüntüleri Paylaştı - Resim : 1

Bakanlığın paylaşımına göre, sığınakta yapılan aramalarda; 1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü, 4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 28 adet el bombası, 590 adet 7,62 mm mühimmat, 1.020 adet 5,56 mm mühimmat, 2.070 adet 5,45 mm mühimmat, 250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 59 adet 12,7 mm mühimmat, 6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 9 adet RPG-7 sevk fişeği, 4 adet alpha-fire düzenek, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal silah dürbünü, EYP yapımında kullanılan kullanılan muhtelif malzeme, 1 adet Yaesu telsiz, 1 adet elektronik kitap okuyucu, 1 adet flash bellek, 1 adet radyo, 1 adet akü, 1 adet güneş enerji paneli, gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: ANKA

Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var
İliç'teki Madenin Kalıcı Olarak Kapatılması Talep Edildi İliç'teki Madenin Kalıcı Olarak Kapatılması Talep Edildi
Hasadı Yılda En Az İki Kez Yapılıyor! Üretenlerin Elinde Neredeyse Ürün Kalmıyor Hasadı Yılda En Az İki Kez Yapılıyor! Üretenlerin Elinde Neredeyse Ürün Kalmıyor
ABD'de Erdoğan Alarmı! Sokaklar Trafiğe Kapatıldı ABD'de Erdoğan Alarmı!
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor Erbaş'ın Makam Katına Parmak İziyle Girilecek
Nagehan Alçı'nın İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama Rasim Ozan Kütahyalı İlk Kez Konuştu
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı