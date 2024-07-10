ABD'de Erdoğan Alarmı! Sokaklar Trafiğe Kapatıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TUR' ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün karşıladı.

CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Erdoğan, karşılamanın ardından Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti. Ancak Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemlerinin alınması ve otelin çevresindeki bazı cadde ve sokakların barikatlar ve polis kamyonları kullanılarak kapatılması dikkat çekti.

Öte yanda otel çevresinde de beton ve demir bariyerler kullanıldı.

Kaynak: AA