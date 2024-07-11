İstanbul'da Barajlardaki Doluluk Oranı Alarm Veriyor

İstanbul'da son yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları yüzde 83 seviyelerine kadar yükselmiş olsa da, son günlerde havaların ısınması ve yağışların azalması ile doluluk oranlarında tekrar düşüş gözlemleniyor.

Barajlardaki su seviyesinin en yüksek olduğu Terkos Barajı'nda doluluk oranı %77,69 iken, en düşük seviye ise %35,47 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü.

İSKİ'nin verilerine göre 11 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları:

Alibey Barajı: %36,23

Büyükçekmece Barajı: %61,71

Darlık Barajı: %66,29

Istrancalar Barajı: %35,47

Kazandere Barajı: %43,68

Elmalı Barajı: %67,73

Ömerli Barajı: %74,51

Pabuçdere Barajı: %50,02

Sazlıdere Barajı: %55,94

Terkos Barajı: %77,69