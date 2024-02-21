Adıyamanlı Ermeni devrimci Misak Manuşyan'ın naaşı Pantheon'a defnediliyor

Fransa'da Nazilere karşı direnişin sembollerinden Adıyamanlı Ermeni devrimci Misak Manuşyan'ın naaşı Panthéon'a defnediliyor. Manuşyan ve arkadaşları seksen yıl önce Naziler tarafından öldürülmüştü.

Panthéon'daki görkemli resmi törende Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yer aldı. Törene siyasi lider ve direniş savaşçılarının aileleri katıldı.

Misak Manuşyan ile birlikte eşi Meline Manuşyan da Panthéon'a defnediliyor.

MİSAK MANUŞYAN KİMDİR?

Misak Manuşyan 1906 yıllında Adıyaman’da doğmuştu. 195 olayları sırasında ağabeyi Garabed'in dışında ailenin diğer fertleri hayatını kaybetti.

Bölgede bir süre ailesinin tanıdığı Kürt ailenin himayesinde yaşadıktan sonra savaşın bitmesinin ardından kardeşiyle birlikte Fransız yönetimindeki Suriye'de bir yetimhaneye gönderildi.

1925'te vatansız bir mülteci olarak Fransa'ya geldi ve 1943'te 2. Dünya Savaşı sırasında Alman faşizmi ve işgaline karşı yürütülen komünist Direniş hareketine katıldı. İşgalci Nazi güçlerine karşı bir dizi saldırı gerçekleştiren küçük bir savaşçı grubuna liderlik etti.

1944'te, Manuşyan'ın yanı sıra çok sayıda Yahudi'nin de bulunduğu gruptan 23 kişi yakalandı ve Nazi rejimi tarafında idam edildi.

Manuşyan, Panthéon'da yer alacak hem ilk yabancı hem de komünist direnişçi olacak.

Panthéon'da Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Èmile Zola ve Marie Curie gibi birçok önemli Fransızın naaşı yer alıyor.

Panthéon, Paris'in Quartier Latin mahallesinde bulunan bir yapı. Paris'in koruyucu azizesi Geneviève'e ithaf edilen bir kilise olarak inşa edilmişse de, Fransız Devrimi sonrasında kilise fonksiyonunu kaybetti, önemli Fransız entelektüellerinin gömüldüğü bir anıt mezar halini aldı.