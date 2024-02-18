Putin: Türkiye enerjide en güvenilir ortak oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rus devlet kanalı Rossiya-1'a açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Avrupa’nın ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini söyleyen Putin, "Sürekli Rusya'nın (enerji kaynağı) vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor" diye konuştu.

Putin ayrıca Ukrayna'daki savaş alanında yaşananların Rusya'nın kaderini belirleyebilecek bir "ölüm kalım" meselesi olduğunu söyledi.

Putin, "Bence bizim için ve hatta yurtdışındaki dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için düşünce tarzımızı anlamak hala önemli. Ukrayna cephesinde olup biten her şey: Onlar için bu, taktiksel konumlarının iyileştirilmesi anlamına geliyor ama bizim için bu bizim kaderimiz, bu bir ölüm kalım meselesi" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, ABD'li talk show sunucusu Tucker Carlson'a verdiği iki saatlik röportajla ilgili bir soruyu ise şöyle yanıtladı: "Batılı dinleyiciler, izleyiciler için bu hiç de kolay değildi. Amerikalılar için daha da zordu."

"AVDİYİVKA ÖNEMLİ BİR ZAFER"

Kremlin ise Putin'in Avdiyivka ile ilgili mesajını yayınladı.

Buna göre Putin, Ukrayna güçlerinin, aylar süren yoğun çatışmaların ardından çekildiğini açıkladığı, ülkenin doğusundaki Avdiyivka'nın ele geçirilmesini ise "önemli bir zafer" olarak nitelendirdi.