Japonya'dan Ukrayna'ya 106 milyon dolar destek

Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın alt yapısının yeniden kalkması için Japonya'nın 106 milyon dolar destekte bulunacağı belirtildi.

Japonya'dan Ukrayna'ya 106 milyon dolar destek

Japonya hükümetinin, Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşası dahil 7 farklı alanda toplam 15,8 milyar yen (106 milyon dolar) destek vereceği bildirildi.

Resmi Kyodo Ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japonya, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın yeniden inşasına destek verecek.

Buna göre, Tokyo'da yarın düzenlenecek "Ekonomik Yeniden Yapılanmanın Teşviki için Japonya-Ukrayna Konferansı'nda" 10'dan fazla işbirliği zaptı imzalanacak.

Konferansa, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile iki ülkeden bürokrasi ve iş dünyasından 300'ü aşkın yetkili iştirak edecek.

Merkezi hükümet, Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşası ve mayın temizliği dahil Ukrayna'ya 7 farklı alanda toplam 15,8 milyar yen finansman sağlayacak.

Kyodo'a bu ay içinde konuşan Şmıgal, enerji, altyapı, tarım, mühendislik alanlarında Japon firmalarının "iyileşmeye yardımcı olmada büyük rol" oynayabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Japonya Ukrayna
Ukrayna 3 Rus uçağını imha ettiğini duyurdu Ukrayna 3 Rus uçağını imha ettiğini duyurdu
Navalni'nin ekibi: Naaş, izlerin yok edilmesi için verilmiyor Navalni'nin ekibi: Naaş, izlerin yok edilmesi için verilmiyor
TRT1 Masumlar Apartmanı oyuncusu yeni diziyle geri dönüyor! Anlaşma tamam TRT1 Masumlar Apartmanı oyuncusu yeni diziyle geri dönüyor! Anlaşma tamam
Emeklinin bayram ikramiyesi: Cem Küçük'ün canlı yayınında ağzından kaçırdı Emeklinin bayram ikramiyesi: Cem Küçük'ün canlı yayınında ağzından kaçırdı
ÇOK OKUNANLAR
Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu
Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri: Futbola ihanettir Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a eleştiri:
Veli Ağbaba 'taş'ı unuttu, sosyal medya kahkahaya boğuldu: 'Elimi değil gövdemi sokmaya geldim' Veli Ağbaba sosyal medyayı kahkahaya boğdu: 'Elimi değil gövdemi sokmaya geldim'
"Çocuğum olsun istiyordum" diyen Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç'tan açıklama Gözler ona çevrilmişti: Murat Dalkılıç'tan 'çocuk' açıklaması
CHP'de 37 gün sonra bir aday değiştirildi CHP'de 37 gün sonra bir aday değiştirildi