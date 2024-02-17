Ukrayna 3 Rus uçağını imha ettiğini duyurdu

Ukrayna cephesinden gelen açıklamada, Rusya'ya ait 3 savaş uçağının imha edildiği duyuruldu.

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Ukrayna 3 Rus uçağını imha ettiğini duyurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, bu sabah Rusya'ya ait 3 savaş uçağını aynı anda imha ettiklerini bildirdi.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Ukrayna Hava Kuvvetleri birimlerinin, doğu yönünde Rusya'ya ait iki Su-34 bombardıman uçağı ve bir Su-35 savaş uçağını aynı anda imha ettiğini belirterek, "Bizi hiçbir şey durduramaz." ifadesine yer verdi.

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