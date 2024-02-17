Gazze’de can kaybı 28 bin 858’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını 134 gündür sürdürüyor. İsrail ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı giderek artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 83 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 858, yaralı sayısının ise 68 bin 667’ye yükseldiği aktarıldı. Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

LAHEY’DEN İSRAİL’E “KARARLARI UYGULA” ÇAĞRISI

Güney Afrika’nın İsrail’in beklenen Refah operasyonu için yaptığı “yeni tedbir” başvurusunu değerlendiren Uluslararası Adalet Divanı ise ek tedbirlere ihtiyaç olmadığına karar verdi. Adalet Divanından Cuma akşamı yapılan açıklamada, 26 Ocak’ta İsrail hakkında verilen 6 tedbir kararının Refah da dahil olmak üzere Gazze Şeridi’nin tamamında geçerli olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi’nde, özellikle Refah’ta durumun tehlikeli olduğu vurgulanarak, “Bu tehlikeli durum, tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiriyor” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü olduğu vurgulanan açıklamada, Soykırım Sözleşmesi’ne ve tedbir kararlarına eksiksiz bir şekilde olarak uymak zorunda olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA