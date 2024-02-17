30 yaşındaki şahıs 12 akrabasını öldürdü

İran’ın Kerman eyaletinde 30 yaşındaki bir genç, aile içi sorunlar nedeniyle kadın ve çocukların da aralarında olduğu 12 akrabasını silahla öldürdü.

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30 yaşındaki şahıs 12 akrabasını öldürdü

İran’ın güneyinde yer alan Kerman eyaletinde aile faciası yaşandı. 30 yaşındaki genç, yaşanan aile içi sorunlar nedeniyle babası, kardeşi ve eşinin kardeşi de dahil 12 akrabasını silahla vurarak öldürdü.

Olaya ilişkin açıklama yapan Kerman Eyaleti Emniyet Müdürü Nasir Ferşid, “Eyalete bağlı Faryab şehrinin kırsal kesimlerinde yaşayan 30 yaşındaki İranlı genç, ailesiyle yaşadığı tartışma sırasında akrabalarından 12 kişiyi kalaşnikof silahıyla öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında yeri tespit edilen zanlı, yakalama operasyonu sırasında çıkan çatışmada vurularak öldürüldü. Öte yandan cinayette kullanılan ve polis memurlarına ateş ettiği silah da ele geçirildi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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