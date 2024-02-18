Putin muhalifi Navalni'nin cesedi bulundu
Rusya lideri Putin'e yönelik muhalefeti ile tanınan Alexei Navalni'nin cesedi, ölümünden yaklaşık 24 saat sonra cezaevinden 55 km uzaklıkta bulundu.
Rusya Federal Cezaevi Servisi tarafından hayatını kaybettiği duyurulan Rus muhalif lider Alexei Navalni'nin cesedi bulundu.
Rusya'daki siyasi ve sosyal konular üzerine yayın yapan Novaya Gazeta Europa'da yer alan habere göre, Navalni'nin cesedi tutukluluk süresinin devam ettiği "Kutup Kurdu" kolonisi olarak bilinen Yamal-Nenets cezaevinden yaklaşık 55 km uzaklıktaki Salehard Hastanesi morgunda bulundu.
HENÜZ İNCELEME BAŞLATILMADI
Novaya Gazeta Europa'ya konuşan kaynaklar, cesedin buraya otopsi için getirildiğini ancak henüz bir inceleme başlatılmadığını belirtti.