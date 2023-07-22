Adana barajlarında kuraklık alarmı!

Adana’da hissedilen sıcaklık rekor seviyelere ulaşırken, kuraklık nedeniyle Kozan Barajında su seviyesi yüzde 33’e kadar düştü.

Son Güncelleme:
Adana barajlarında kuraklık alarmı!

Adana Büyükşehir Belediyesi vatandaşları kuraklık nedeni ile suyun tasarruflu kullanılması için uyarılarda bulundu. Kozan barajında geçmiş yıllarda yüzde 50 üzeri seviyelerde olan baraj doluluk oranı sıcaklıklara bağlı olarak buharlaşmanın yoğun olmasıyla yüzde 33,3 seviyelerine kadar düştü. Kozan Barajı çevresinde oluşan adacıklar havadan dron ile görüntülenirken, sıcak havadan bunalan vatandaşlar baraj kenarında oluşan adacıklarda aileleri ile birlikte serinledi.

Bölgeye dinlenmeye gelen vatandaşlardan Emrah Ataş, “Kozan’da hava sıcaklığı 50 derecenin üzerinde. Özellikle narenciye ve bahçe sulamada kullan Kozan baraj suyu şuan yüzde 40’ın altına düşmüş durumda. El-Nino sıcakları ve Afrika sıcakları bölgede yoğun hissediliyor. İnşallah bu sıcaklar önümüzdeki günlerde azalır. İnşallah narenciye bahçelerinde damlama sistemi kurularak su israfının da önüne geçilir. Şuan bizlerde ailelerimizle gelip burada biraz serinliyor ve dinleniyoruz. Bulunduğumuz yerlerde eskiden sular vardı ama şimdi adacıklar var” diye konuştu.
 

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Kuraklık
Son Güncelleme:
Türkiye’deki yabancılar (3) Ankara’nın gettolaşmış Suriyeli mahallesi: “Küçük Halep” Ankara’nın gettolaşmış Suriyeli mahallesi: “Küçük Halep”
42 yıllık köfteci, köfteye lezzet katan sırrını açıkladı! Asla köfte sönmüyor... 42 yıllık köfteci, köfteye lezzet katan sırrını açıkladı! Asla köfte sönmüyor...
Öyle bir köfte yaptık ki herkes mangalda pişirildiğini sandı. Bu köfte tarifi hayran bırakıyor Öyle bir köfte yaptık ki herkes mangalda pişirildiğini sandı. Bu köfte tarifi hayran bırakıyor
İYİ Parti'nin yerel seçim stratejisi ne olacak? 'Sıra CHP'de...' İYİ Parti'nin yerel seçim stratejisi ne olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak!
Düzenli tüketimde siz bile inanamayacaksınız: Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu
Uzmanı tek tek açıkladı: Emekli ve memur maaşlarında 'ilave ödeme' oyunu! Emekli ve memur maaşlarında 'ilave ödeme' oyunu!
İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı
Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor