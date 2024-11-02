Beşiktaş Kendi Sahasında Yenildi: Beşiktaş 1 – 3 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa, Semih, Immobile.

Kasımpaşa:

Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Barak, Gökhan, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.

MAÇTAN DAKİKALAR | BEŞİKTAŞ 0-0 KASIMPAŞA

90+2' KIRMIZI KART | Kasımpaşa'da Nuno da Costa Beşiktaş yarı alanında Uduokhai'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

86' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rakip yarı alanda yayın solunda Gökhan Gül'ün müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

83' SARI KART | Kasımpaşa'da Rodrigez orta sahanın sağında Can Keleş'e faul yaptı. Poziyonun ardından sarı kart gördü.

79' Rafa Silva'nın sağ kanattan çizigye inerek içeriye çevirdiği topta Yasin Özcan araya girerek topu kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

70' Goool | Kasımpaşa'da Fall sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Beşiktaş savunmasını geçen top penaltı noktasının solunda Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç Kara'nın sol ayakla vuruşunda top ağlarla buluştu. Beşiktaş 1-2 Kasımpaşa

68' SARI KART | Kasımpaşa'da Yasin Özcan, orta alanın solunda Gedson'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

64' SARI KART | Kasımpaşa'da Ben Ouanes, orta alanda hücum kaleye topu sürmek isteyen Gedson'a faul yaptı. Pozisyonun ardından sarı kart gördü.

62' Kasımpaşa'da Nuno da Costa rakip yarı alanının yayında Massuaku'nun dengesini kaybetmesiyle topa sahip oldu. Ceza sahasının sağına doğru topu süren Da Costa arkasından gelen Barak'a topu çevirdi. Barak'ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

59' Kasımpaşa'da Nuno da Costa'nın yaydan sağ kanatta bulunan Fall'a verdiği pasta Fall bekletmeden vuruşunu yaptı. Savunmada Massuaku'ya çarpan top kornere gitti. Kasımpaşa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

53' Goool | Kasımpaşa'da Fall, sağ kanatta topla buluşarak çizgiye indi. Ceza sahasına yerden çevirdiği topta Winck topla buluşarak penaltı noktasının sağından orta şut karışımı bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu. Beşiktaş 1-1 Kasımpaşa

45+3' Goool | Beşiktaş'ta Massuaku, sol kanattan harika topu sürerek sol ayağıyla arka direğe sert bir orta açtı. Ernest Muçi arka direkte topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

40' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy orta alandan topu sürerek sol kanatta bulunan Immobile'ye yerden pasını verdi. Sol kanattan topu sürerek ceza sahasına giren Immobile Kasımpaşa savunmasında Sadık'a çalımını atıp şutunu çekti kaleci Gianniotis'in müdahalesi sonrasında top kornere çıktı.

36' SARI KART | Beşiktaş'ta Gedson Fernandes orta alandan hücum kaleye topu sürmek isterken Barak'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Zorbay küçük Barak'a sarı kart gösterdi.

34' Kasımpaşa'da Hajradinovic'in yaydan sol ayak içiyle çektiği sert şut yandan dışarı gitti.

30' Kasımpaşa'da Hajradinovic'in uzaklardan ayağının üstüyle çektiği şut az farkla yandan dışarı gitti.

28' SARI KART | Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, orta alanda Barak'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Gördüğü bu kart nedeniyle bir sonraki Süper Lig maçında forma giyemeyecek.

24' Kasımpaşa'da Hajradinovic yaydan sol ayak üstüyle şutunu çekti. Beşiktaş savunmasına çarpan top kornere gitti. Kasımpaşa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

17' Kasımpaşa'da Winck, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı fakat Nuno da Costa, Uduokhai'ye faul yaptı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

7' Beşiktaş'ta Uduokhai kendi yarı alanının sağından Hücum kaleye koşu yapan Rafa Silva'ya harika bir uzun top attı. Kaleciyle baş başa kalan Rafa Silva'ya Sadık Çiftpınar müdahale ederek tehlikeyi önledi fakat Beşiktaşlı futbolcular hakem Zorbay Küçüğe faul itirazlarında bulundu.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.