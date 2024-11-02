Fenerbahçe'de Trabzonspor Maçı Öncesi 3 Eksik
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde 3 eksiklik can sıktı.
Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli ekipte 3 eksiklik dikkat çekti.
Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder’in yanında Bartuğ Elmaz da Fenerbahçe’de kamp kadrosunda yer almayan isimlerin arasında yer aldı.
Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda bulunan isimler şöyle:
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