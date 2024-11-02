Fenerbahçe 3-2 Yenildi

Sultanlar Ligi'nde bugüne kadar yoluna set kaybetmeden devam eden Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'a takıldı. VakıfBank karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe 3-2 Yenildi

Vodafone Sultanlar Ligi’nde bu sezonun ilk 6 haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Medicana, 7’nci hafta maçında güçlü rakibi VakıfBank’a takıldı. Oldukça çekişmeli geçen maçın 5’inci ve son setinde de daha az hata yapan VakıfBank seti 15-10 kazanarak maçtan de 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini alırken VakıfBank da 7’nci maçında 6’ncı galibiyetini aldı.

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Yener Seçkin, Gül Mehmet

VAKIFBANK: Van Ryk, Bosetti, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Zehra,Güneş, Markova, (Aylin Acar)

FENERBAHÇE MEDICANA: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, De Souza, Drca, Stysiak, Meliha Diken ( Gizem Örge)

SETLER: 25-23,14-25, 23-25, 25-17,15-10

SÜRE:2 saat 5 dakika

Kaynak: DHA

Etiketler
Fenerbahçe VakıfBank
İspanya'daki Sel Felaketi Valencia Real Madrid Maçını Erteletti Sel Felaketi Dev Maçı Vurdu
Balık Yedikten Sonra Bunu Tüketince Faydası 2 Katına Çıkıyormuş: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı Balık Yedikten Sonra Bunu Tüketince Faydası 2 Katına Çıkıyormuş: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı
Galatasaray Çıldırdı! Sadece Türkiye Değil, Dünya Ayağa Kalkacak... Icardi ve Osimhen'i Gölgede Bırakacak Hamle Galatasaray Çıldırdı! Sadece Türkiye Değil, Dünya Ayağa Kalkacak
Kilo Vermek İsteyenlerin İlk Tercihi: Kepekli Ekmeğin Şoke Edecek Kanser Etkisi Ortaya Çıktı Kilo Vermek İsteyenlerin İlk Tercihi: Kepekli Ekmeğin Şoke Edecek Kanser Etkisi Ortaya Çıktı