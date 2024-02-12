Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekimi sonrası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi İstanbul Riva'da bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonrası çeyrek final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:

- Fenerbahçe-MKE Ankaragücü,
- Galatasaray-Fatih Karagümrük,
- Beşiktaş- Konyaspor,
- Trabzonspor-Başakşehir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu - Resim : 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ise, şöyle:

- Ankaragücü-Fenerbahçe galibi / Beşiktaş-Konyaspor galibi,
- Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray-Karagümrük galibi.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 27-29 ŞUBAT'TA

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çift maç üzerinden oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor
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