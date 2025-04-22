Zeynep Sönmez'den Bir İlk
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta ABD'li rakibini yenerek, ana tabloya kaldı. Zeynep, bunu başaran ilk Türk tenisçi oldu.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık elemelerinin final turunda ABD’li rakibi Varvara Lepchenko’yu 2-0 mağlup ederek ana tabloya kaldı.
Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası Lepchenko ile karşılaştı.
22 yaşındaki milli tenisçi, toprak kortta oynanan maçı 1 saat 6 dakika sonunda 6-2'lik setlerle kazandı.
Zeynep, Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi oldu.
Kaynak: AA
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