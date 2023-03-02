Zehra Güneş'ten anlamlı hareket: Sahaya 'Ceren' formasıyla çıktı

Vakıfbanklı voleybolcu Zehra Güneş, Lodz maç öncesi yapılan saygı duruşuna, deprem felaketinde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formasıyla çıktı.

Zehra Güneş'ten anlamlı hareket: Sahaya 'Ceren' formasıyla çıktı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında VakıfBank, sahasında Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı da set vermeden kazanan VakıfBank, çeyrek finalde İtalyan ekibi Vero Volley'in rakibi oldu.

GÜNEŞ'TEN ANLAMLI HAREKET

Vakıfbank'ın başarılı milli oyuncusu Zehra Gübeş, Lodz maçı öncesi yapılan saygı duruşuna depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formasıyla çıktı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Güneş, “Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bizim için şu anda sahaya çıkmak kolay değil ancak kazanarak bizi takip edenleri mutlu etmek istedik. Bugün Hatay’da yaşamını yitiren Ceren’in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren’in “Hayalim Zehra Güneş olmak” açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur” dedi.

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