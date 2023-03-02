Kayserispor - Fenerbahçe yasağına mahkemeden iptal!
Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerini alabilecek.
Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Fenerbahçe taraftarının, Kadıköy'de oynana Konyaspor karşılaşmasında "hükümet istifa" tezahüratı yapmasının ardından Kayserispor maçında deplasman takımına taraftar yasağı getirilmişti.
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