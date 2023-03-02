Trabzonspor'da 'Ağaoğlu istifa kararı aldı' iddiası

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa kararı aldığı iddia edildi. Trabzonspor yönetimi, 9 imza ile ‘Olağanüstü kongreye gidelim’ kararı aldığı anda Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini sunacağı öne sürüldü.

Trabzonspor'da 'Ağaoğlu istifa kararı aldı' iddiası

Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor. Bordo-mavili takımda yönetimin, genel kurul kararı alınması için Başkan Ahmet Ağaoğlu’na baskı kurduğu iletildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, bugün resmi açıklama yapılacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçı öncesinde kurmaylarıyla toplantı yapacak. Yönetimden “olağanüstü kongre yapılsın” kararı çıkması halinde, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlık görevinden ayrılarak yeniden aday olmamayı düşündüğü öğrenildi.

Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan bordo mavili ekip, Süper Lig’de 22 maç sonun 38 puan topladı ve 6. sırada yer aldı.

AHMET AĞAOĞLU'NUN İSTİFASI BEKLENİYOR

Fanatik gazetesinden Umut Eken'in iddiasına göre ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı. Ağaoğlu istifa dilekçesini yazıp, imzaladı.

Etiketler
Trabzonspor
Fenerbahçe taraftarına Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de yasak! Fenerbahçe taraftarına bir 'yasak' daha!
Galatasaray ile İstanbulspor 'depremzedelere yardım maçı' yapacak Galatasaray ile İstanbulspor 'depremzedelere yardım maçı' yapacak
Mutsuz 4 burç.. Doğuştan hep dertliler.. Yüzleri hiç gülmüyor Mutsuz 4 burç.. Doğuştan hep dertliler.. Yüzleri hiç gülmüyor
Tel tel dökülen bir börek. Aniden misafir baskını yiyenler yapıyor Tel tel dökülen bir börek. Aniden misafir baskını yiyenler yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz! Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz!
Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu! Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu!
İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları
ORC Araştırma: AKP yüzde 30'un altına düştü; Millet İttifakı 14.1 puan önde ORC Araştırma: AKP yüzde 30'un altına düştü; Millet İttifakı 14.1 puan önde