Trabzonspor'da 'Ağaoğlu istifa kararı aldı' iddiası
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa kararı aldığı iddia edildi. Trabzonspor yönetimi, 9 imza ile ‘Olağanüstü kongreye gidelim’ kararı aldığı anda Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini sunacağı öne sürüldü.
Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor. Bordo-mavili takımda yönetimin, genel kurul kararı alınması için Başkan Ahmet Ağaoğlu’na baskı kurduğu iletildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, bugün resmi açıklama yapılacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçı öncesinde kurmaylarıyla toplantı yapacak. Yönetimden “olağanüstü kongre yapılsın” kararı çıkması halinde, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlık görevinden ayrılarak yeniden aday olmamayı düşündüğü öğrenildi.
Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan bordo mavili ekip, Süper Lig’de 22 maç sonun 38 puan topladı ve 6. sırada yer aldı.
AHMET AĞAOĞLU'NUN İSTİFASI BEKLENİYOR
Fanatik gazetesinden Umut Eken'in iddiasına göre ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı. Ağaoğlu istifa dilekçesini yazıp, imzaladı.