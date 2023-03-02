Fenerbahçe taraftarına Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de yasak!

Deprem nedeniyle ertelenen ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonu 19. hafta maçında, Fenerbahçe-Melikgazi Kayseri Basketbol maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2022-2023 yılı için uyguladığı deplasman takımı seyirci yasağı, Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliği yaptığı diğer maçlarda uygulandığı gibi bu haftaki müsabakada da uygulanmaya devam edecek.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda 4 Mart tarihinde saat 16.00'da başlayacak Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe taraftarı 25 Şubat'taki Konyaspor karşılaşması öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonsuzluk ve eksiklikleri ile eleştirilen hükümeti istifaya çağırmıştı. Deprem felaketinin ardından ligde ilk kez sahaya çıkan iki takımın maçında sarı-lacivertli taraftarlar, "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!" sloganı atmıştı.

KAYSERİSPOR MAÇINA YASAK GELMİŞTİ

Söz konusu gelişmeler sonrası Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Mart 2023'te gerçekleştirilecek Kayserispor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarının alınmamasına karar vermişti.

'Hükümet istifa' sloganları sonrası Fenerbahçe taraftarına yasak!'Hükümet istifa' sloganları sonrası Fenerbahçe taraftarına yasak!Spor

Kaynak: Gerçek Gündem

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