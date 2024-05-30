Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'tan tarihi başarı: Rekor üstüne rekor kırdılar

Milletler Ligi'nde dün akşam Almanya'yı yenerek turnuvaya 5'te 3 galibiyetle devam eden Filenin Sultanları'nda, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, tarihi bir başarıya imza attı.

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'tan tarihi başarı: Rekor üstüne rekor kırdılar

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki (VNL) beşinci maçında Almanya’yı 3-1 mağlup ederek, üçüncü galibiyetini elde etti.

Daha önce oynadığı 4 maçta Fransa ve Hollanda'yı yenip, İtalya ve Japon'ya mağlup olan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 2. haftasında oynadığı ilk maçta Almanya'yı 3-1 mağlup ederek moral depoladı.

ZEHRA GÜNEŞ'TEN BLOK REKORU

Filenin Sultanları'nda Almanya galibiyeti sonrası Zehra Güneş tarihe geçti. 24 yaşındaki orta oyuncumuz, Almanya maçı sonrasında ulaşılması oldukça zor bir rekora imza attı.

Zehra Güneş, Milletler Ligi tarihinde 200 blok sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu. Milli orta oyuncu, Almanya karşısında yaptığı 5 blokla 203 blok sayısına ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'tan tarihi başarı: Rekor üstüne rekor kırdılar - Resim : 1

EBRAR KARAKURT İSE SAYI REKORU KIRDI

Milli pasör çaprazımız Ebrar Karakurt ise, 1128 sayı ile VNL tarihinin en çok sayı üreten ismi oldu. Ebrar aynı zamanda İtalya Ligi'nde ve Rusya'da sezonun en skorer ismi olarak adından söz ettirmişti.

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'tan tarihi başarı: Rekor üstüne rekor kırdılar - Resim : 2

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