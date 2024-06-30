Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti: Yeni adresi neresi olacak?

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımına veda etti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Yusuf Yazıcı, "Her güzel şeyin bir sonu vardır; bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır" diye yazdı.

Yazıcı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

"Takım arkadaşlarım, antrenörlerim, tüm personel, çalışanlar ve en önemlisi taraftarlarımız. Hayatım boyunca sezinle paylaştığım anıları asla unutmayacağım. Lille'de geçirdiğim süre boyunca hepinizden aldığım destek ve sevgi için minnettarım. Bu formayı giymek bir onurdu. Her güzel şeyin bir sonu vardır; bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır. Şimdilik bu hikaye sona eriyor ama siz her zaman kalbimde olacaksın. Sonsuza kadar."

LILLE PERFORMANSI

Milli oyuncu, bu sezon Lille formasıyla 42 maçta 12 gol 4 asist kaydetti. Yusuf Yazıcı, ayrıca Lille formasıyla 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci de yaşamıştı.

Yazıcı ile Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinin de ilgilendiği bildiriliyordu.