Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti: Yeni adresi neresi olacak?

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, kulübüne veda etti.

Son Güncelleme:
Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti: Yeni adresi neresi olacak?

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımına veda etti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Yusuf Yazıcı, "Her güzel şeyin bir sonu vardır; bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır" diye yazdı.

Yazıcı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

"Takım arkadaşlarım, antrenörlerim, tüm personel, çalışanlar ve en önemlisi taraftarlarımız. Hayatım boyunca sezinle paylaştığım anıları asla unutmayacağım. Lille'de geçirdiğim süre boyunca hepinizden aldığım destek ve sevgi için minnettarım. Bu formayı giymek bir onurdu. Her güzel şeyin bir sonu vardır; bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır. Şimdilik bu hikaye sona eriyor ama siz her zaman kalbimde olacaksın. Sonsuza kadar."

LILLE PERFORMANSI

Milli oyuncu, bu sezon Lille formasıyla 42 maçta 12 gol 4 asist kaydetti. Yusuf Yazıcı, ayrıca Lille formasıyla 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci de yaşamıştı.

Yazıcı ile Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinin de ilgilendiği bildiriliyordu.

Etiketler
Galatasaray Fransa
Son Güncelleme:
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Veda mesajı yayımlandı Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu
Türkiye'nin ünlü inşaat şirketi iflasın pençesinde. Sahibi o futbol kulübünde yönetici Türkiye'nin ünlü inşaat şirketi iflasın pençesinde. Sahibi o futbol kulübünde yönetici
Arda Güler'den duygusal veda Arda Güler'den duygusal veda
Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Arda Güler'den duygusal veda Arda Güler'den duygusal veda
Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı
Kredi kartlarında yeni dönem! Yarın resmen başlıyor Kredi kartlarında yeni dönem!
20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz! 20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz!