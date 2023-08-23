Yunanistan'ı yenen A Milli Takım son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yenerek, 4'te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.

Yunanistan'ı yenen A Milli Takım son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın C Grubu 4'üncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi 24-26, 16-25 ve 26-28 setlerle 3-0 kazanan milliler, grupta 4'te 4 yaptı. Milliler, daha önce gruptan çıkmayı garantilemişti.

Son 16 turuna adını yazdıran A Milli Takım gruptaki son sınavını yarın verecek. Türkiye, gruptaki son maçında yarın ev sahibi Almanya ile saat 21.00’de karşı karşıya gelecek.

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