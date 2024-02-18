Yunanistan, Fatih Terim'i sevmedi; Takımı yenilince eleştirilerin hedefi oldu

Fatih Terim'in antrenörlüğünü üstlendiği Panathinaikos, 51 dakika 10 kişi oynayan rakibi Lamia'ya evinde puan kaptırdı. Terim'e ve takımına maçtan sonra Yunan basınından sert eleştiriler geldi.

Yunanistan, Fatih Terim'i sevmedi; Takımı yenilince eleştirilerin hedefi oldu

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 23. haftasında Lamia'yı konuk etti. Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti. Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü. Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.

Bu arada Yunan basınından Sport24, "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla yeşil-beyazlı takımın oyununu ve Fatih Terim'i eleştirdi. Haberin devamında, "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor" ifadeleri yer aldı.

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