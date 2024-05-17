Yunan basını duyurdu: Panathinaikos Fatih Terim ile yollarını ayırdı!

Panathinaikos’un Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Yunan basınının duyurduğu ayrılıkta ayrıca sezonun geri kalanında ise Terim’in yerine takımın başında Christos Kontis’in olacağı belirtildi.

Yunan basını duyurdu: Panathinaikos Fatih Terim ile yollarını ayırdı!

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu’nda PAOK’a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı dile getirildi.

Sezonun kalan bölümünde takımın başına Christos Kontis’in geçeceği de aktarıldı.

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Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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