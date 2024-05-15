Fatih Terim'in Panathinaikos'u şampiyonluk umutlarını yitirdi

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig play-off'larında deplasmanda PAOK'a 4-1 yenilerek şampiyonluk umutlarını yitirdi. Bu mağlubiyetle Panathinaikos, 71 puanla dördüncü sırada yerini aldı.

Play-off 9. hafta maçında Panathinaikos'u konuk eden PAOK, 37. dakikada Taison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in penaltı golüyle 2-0 öne geçti.

Panathinaikos, 78. dakikada Alexander Jeremejeff'in golüyle farkı bire indirdi. PAOK, 89. dakikada Vieirinha ve 90+2. dakikada Zivkovic'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Karşılaşmayı kazanan PAOK, son haftaya liderlik koltuğunda girerken şampiyonluğa da bir maç uzaklıkta bulunuyor.

Günün diğer mücadelesinde ise Olympiakos, konuk ettiği AEK'yı 2-0 yendi ve rakibini liderlikten indirdi.

Kaynak: AA