Young Boys-Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray'ın, Çarşamba günü deplasmanda İsviçre takımı Young Boys ile mücadelesinde hakem Alman Daniel Siebert oldu. Maçın VAR hakemi de Christian Dingert olarak açıklandı.

Son Güncelleme:
Young Boys-Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'ın tur mücadelesinde hakem belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımın Young Boys ile yapacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabakada Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager oldu.

Young Boys-Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu - Resim : 1Daniel Siebert

Öte yandan maçın VAR hakemi ise Christian Dingert olarak açıklandı.

Zaha'dan Olay Yaratacak Sözler: 'Galatasaray Taraftarı Yüzüme Meşale Attı'Zaha'dan Olay Yaratacak Sözler: 'Galatasaray Taraftarı Yüzüme Meşale Attı'Spor
Galatasaray'dan Göztepe-Fenerbahçe Maçıyla İlgili AçıklamaGalatasaray'dan Göztepe-Fenerbahçe Maçıyla İlgili AçıklamaSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Futbol UEFA Galatasaray Hakem
Son Güncelleme:
Ali Koç'a Saldırı Dünya Manşetlerinde: 'Türkiye'de Bir Utanç Daha' 'Türkiye'de Bir Utanç Daha'
81 İlde Emeklilere Yüzde 60 İndirimli Oldu! Uygulama Başlıyor 81 İlde Emeklilere Yüzde 60 İndirimli Oldu! Uygulama Başlıyor
Zaha'dan Olay Yaratacak Sözler: 'Galatasaray Taraftarı Yüzüme Meşale Attı' 'GS Taraftarı Yüzüme Meşale Attı'
Camide Hırsızlık Şoku! Güvenlik Kamerası Her Şeyi Ortaya Çıkardı Camide Hırsızlık Şoku!
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de Son Durum... İstifa Edenler Partilerine mi Dönüyor? İYİ Parti'den İstifa Edenler Geri mi Dönüyor?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İzmir'de Deprem AFAD ve Kandilli Duyurdu! İzmir'de Deprem
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Mesai Saatleri Azalıyor mu? Mesai Saatleri Azalıyor mu?
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Malatya'da Deprem Malatya'da Şiddetli Deprem
Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın Cenazesinde Yaşananlara İsyan Etti: 'Böyle Bir Rezillik Görmedim' 'Böyle Bir Rezillik Görmedim'