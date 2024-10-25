Yıllar Süren Küslük Sona Erdi! Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Barıştı

Eski hakem ve yorumcular Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu arasında yıllar süren küslük sona erdi. Ahmet Çakar, "O benim abim, ben onun elinde büyüdüm" diyerek Erman Toroğlu’nun elini öptü.

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Futbol yorumcuları ve eski hakemler Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar yıllar sonra barıştı. Çakar, Toroğlu'yla Türkiye Futbol Federasyonu önünde çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız" dedi.

İkili daha sonra akşam yemeğinde bir araya geldi. Toroğlu'nun elini öpen Çakar, şunları söyledi:

"O benim abim, ben onun elinde büyüdüm. Yanlış da yapmış olabilirim, yaptım da. O da beni affetti. Bana büyük iyilikleri, sevapları, maddi manevi güzellikleri olmuştur."

Yıllar Süren Küslük Sona Erdi! Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Barıştı - Resim : 1

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