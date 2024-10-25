Amedspor-Pendikspor Maçına Seyirci Yasağı! Karara Tepki Geldi... 'Gerekirse Maça Çıkmayız'

Trendyol 1. Lig 10’uncu hafta karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadyumu’nun sahasındaki sorunlar sebebiyle pazar günkü Pendikspor maçını Iğdır’da oynayacak. Karşılaşmaya 2 gün kala Iğdır Valiliği, güvenlik nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağına karar verdi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı, takımlarına son dönemlerde bir saldırının başlatıldığını belirterek, seyirci yasağı nedeniyle Pendikspor maçına çıkmama kararını alabileceklerini açıkladı.

'GEREKİRSE MAÇA ÇIKMAYIZ'

Aziz Elaldı "Biz kararı sabah öğrendik. Iğdır’da kendi sahamızda oynayacağımız maçı, valilik tarafından seyirci yasağı getirildi" diyerek şu açıklamayı yaptı:

''Bu bizim asla ve asla kabul edeceğimiz bir durum değil. Biz bunun sonucunda gerekirse maça bile çıkmayacağız. Bunu çok net söylüyorum. Seyirci yasağında ısrara devam ederlerse biz gerekirse maça çıkmayacağız. Son zamanlarda bize karşı yapılan saldırılarda bulunan kişi, grup ve gruplar ve bu seyirci yasağını alan kişiler aynı merkezi nokta tarafından Amedspor’a saldırıyı başlatmışlar. Biz bunu Amedspor’a yapılan bir saldırı olarak görüyoruz, merkezleri aynıdır. Amaçları Amedspor’u yıpratmak, bölmek, parçalamak ve başarısız olmasını sağlamaktır. Zihniyet aynı zihniyettir. Aynı noktadan düğmeye basılmış.

'BU YASAK SADECE AMEDSPOR'A YÖNELİK'

Güvenlik nedeniyle benim sahamda seyircisiz oynama yasağı getiriliyor. Bu kararlarını bir an önce düzeltmeleri lazım. Bize son zamanlarda saldırı yapan kişi ve grupların da kendilerini bir önce düzeltmeleri lazım. Bu saldırılar kabul edecek bir durum değil. Halkımızın da kabul edebileceği durum değil. Bunların tamamını halkın inisiyatifine bırakıyoruz. Bunların cevabını halkımız en iyi şekilde verecek. Artık yeter. Seyirci yasağına ilişkin itirazımız olacak. Geri adım atmazlarsa biz nasıl davranacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu yasak sadece Amedspor’a yönelik alınmış bir karardır."

Kaynak: ANKA