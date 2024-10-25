Galatasaraylı Yıldız Barış Alper Yılmaz, Haftanın En İyisine Aday

Galatasaray'ın gözde oyuncularından Barış Alper Yılmaz'ın İsveç ekibi Elfsborg'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisine aday gösterildi.

Galatasaraylı Yıldız Barış Alper Yılmaz, Haftanın En İyisine Aday

Ligin internet sitesinde yer alan oylamada, Galatasaray'ın 4-3 kazandığı karşılaşmanın 44. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, "3. haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Galatasaraylı Yıldız Barış Alper Yılmaz, Haftanın En İyisine Aday - Resim : 1

Fenerbahçe'ye karşı Manchester United'ın golünü atan Christian Eriksen, Bodo/Glimt'ten Villads Nielsen ve Rangers'tan Vaclav Cerny, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.

Galatasaraylı Yıldız Barış Alper Yılmaz, Haftanın En İyisine Aday - Resim : 2

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Kaynak: AA

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