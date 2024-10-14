Galatasaray'dan 'Barış Alper Yılmaz' Hamlesi: İşte Alacağı Ücret...

Galatasaray yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı tutmak için verdiği sözü yerine getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı kulübün Barış Alper Yılmaz ile 2 milyon eurodan 4 yıllık kontrat imzalayacağı öğrenildi.

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Galatasaray'dan 'Barış Alper Yılmaz' Hamlesi: İşte Alacağı Ücret...

2023-2024 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yıldızı parlayan oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın akıbeti netleşiyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz yıl 4 yıllık yeni kontrat imzaladığı milli futbolcu için bir kez daha harekete geçiyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sezon başında aldığı teklifleri reddedip Galatasaray'da kalmayı tercih eden Barış Alper ile milli ara sonrası yeni sözleşme imzalanması beklendiği haber detayında yer aldı.

Galatasaray yönetiminin Barış Alper'e verdiği sözün ise yıllığı 2 milyon eurodan 4 senelik kontrat olduğu belirtildi. Öte yandan haberde Barış Alper'in yanı sıra Yunus Akgün ile de yeni sözleşme imzalanacağı ve oyuncuya yıllık 55 milyon liralık teklif sunulacağı vurgulandı.

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Kaynak: Türkiye gazetesi

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