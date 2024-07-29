Yıllar Sonra Ortaya Çıktı... Arda Güler, Behzat Ç.'de Oynamış!

Milli futbolcumuz Arda Güler'in, bir zamanlar televizyonların en çok izlenen dizisi Behzat Ç.'nin 2013 yılında giren gösterime giren 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' adlı sinema filminde rol aldığı ortaya çıktı.

Yıllar Sonra Ortaya Çıktı... Arda Güler, Behzat Ç.'de Oynamış!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sergilediği performansla takdir toplayan A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Arda Güler'in 2013 yılında gösterime giren 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' adlı sinema filminde yer aldığı sahne sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar Sonra Ortaya Çıktı... Arda Güler, Behzat Ç.'de Oynamış! - Resim : 1

Arda Güler'in, oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı 'Behzat Ç.' karakterinden takım arkadaşları ile nasihat dinlediği görülüyor.

Güler'in filmdeki anları sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar Sonra Ortaya Çıktı... Arda Güler, Behzat Ç.'de Oynamış! - Resim : 2

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