Paris 2024 | Türkiye İlk Madalyasını Okçulukla Kazandı

Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 6-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Son Güncelleme:
Paris 2024 | Türkiye İlk Madalyasını Okçulukla Kazandı

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında Çin'i 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.

TARİHİMİZDE İLK!

İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadı.

Ayrıca okçuluk tarihimizde takım olarak olimpiyatlardaki ilk madalyamızı kazanmış olduk.

Etiketler
2024 Paris Olimpiyatları Mete Gazoz
Son Güncelleme:
Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek
Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor
Okçuluk Milli Takımımız, Final Şansını Kaybetti... Bronz Madalya için Rakip Çin Okçuluk Milli Takımımız, Bronz Madalya İçin Mücadele Edecek
Melissa Vargas, Olimpiyat Tarihine Geçti Melissa Vargas, Olimpiyat Tarihine Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti