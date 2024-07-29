Okçuluk Milli Takımımız, Final Şansını Kaybetti... Bronz Madalya için Rakip Çin

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda okçuluk branşında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Fransa'ya mağlup olarak finale kalma şansını kaybetti.

Milli Takım Kolombiya’yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'dan oluşan Hindistan ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, mücadeleden 6-2’lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise ev sahibi Fransa ile karşılaşan milli takım, 5-4 kaybetti.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya karşılaşmasında Çin ile karşı karşıya gelecek.