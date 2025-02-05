Yaşar Kemal Uğurlu Hakemliği Bıraktı

Konuya ilişkin TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir.

2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Lig'de 230 karşılaşmada görev yaptı.

Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

KLASMANI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Hem sezon başında hem de önceki gün yapılan koşu testlerinde başarısız olan Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasman düşürülmüştü. 44 yaşındaki Uğurlu, klasman hakemliği için gereken 40 yaş barajına takıldığı için sadece amatör kümede maç yönetebilecekti.

Kaynak: İHA